Россия в Сирии привела в боевую готовность свои ЗРК, – СМИ

Российские войска в Сирии привели в полную боевую готовность свои зенитно-ракетные системы С-400. Кроме того, активизировали патрулирование сирийского неба истребители Су-30СМ, базирующиеся в Хмеймиме.

Соответствующую информацию обнародовало российское издание "Взгляд".

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Кроме того отмечается, что бомбардировщики Су-24М проводят наблюдательные полеты на малых высотах с группировкой ВМС США в Восточном Средиземноморье.

В соцсетях в свою очередь сообщают, что третья пара истребителей Су-30СМ готовится к вылету после возвращения первой пары.