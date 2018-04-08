Россия в Сирии привела в боевую готовность свои ЗРК, – СМИ
Российские войска в Сирии привели в полную боевую готовность свои зенитно-ракетные системы С-400. Кроме того, активизировали патрулирование сирийского неба истребители Су-30СМ, базирующиеся в Хмеймиме.
Соответствующую информацию обнародовало российское издание "Взгляд".
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Кроме того отмечается, что бомбардировщики Су-24М проводят наблюдательные полеты на малых высотах с группировкой ВМС США в Восточном Средиземноморье.
В соцсетях в свою очередь сообщают, что третья пара истребителей Су-30СМ готовится к вылету после возвращения первой пары.
Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума по меньшей мере 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими.
В правительстве США в свою очередь отметили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения.
К слову, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко утверждает, что правительственные силы в САР не использовали химическое оружие в городе Дума.