Как сообщает AP, сегодня председатель Республиканской народной партии Озгюр Озель побывал на церемонии прощания с прокурдским политиком Сырри Сюрейей Ондером, которая проходила в Культурном центре Ататюрка, передает 24 Канал.

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Нападение на оппозиционера Турции

Именно когда Озель выходил с церемонии, к нему подошел седовласый мужчина и ударил его по лицу открытой рукой. Политик не пострадал. Подозреваемый задержан. Это 66-летний мужчина, который в 2004 году убил своих двух детей и был освобожден условно-досрочно в 2020 году.

В медиа уточнили, что он застрелил и заколол своего сына и дочь возростом 19 и 17 лет соответственно.

Инцидент с нападением на Озеля снова вызвал опасения относительно безопасности политиков в Турции. В 2019 году предшественник Озеля на посту лидера Республиканской народной партии, Кемаль Кылычдароглу, подвергся нападению во время похорон солдата в провинции Анкара.

К слову, недавно серия землетрясений магнитудой до 6,2 всколыхнула Стамбул, вызвав панику среди местных жителей.