В Стамбуле 7 января отслужили рождественскую литургию на украинском языке. Кроме того, всех присутствующих поздравили с годовщиной получения Томоса.

Богослужение состоялось в храме Святого Николая. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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Стало доброй традицией проводить богослужения на украинском языке. Наверное, все мы чувствуем особую благодать от сегодняшней службы, а находясь вместе, общиной, чувствуем себя большой семьей,

– отметил Сибига.

Кроме того, посол отметил, что в Стамбуле сплотилась очень мощная украинская община.

Что еще сказал Сибига

Ровно 2 года назад произошло чудо, и Украина получила Томос.

Украинская сторона очень благодарна Вселенскому Патриарху Варфоломею за возможность провести богослужение на родном языке.

После богослужения гости угощались праздничным пирогом "василопітом". Традиционно в нем спрятали золотую монету.

В Стамбуле отслужили рождественскую литургию на украинском языке / Фото Андрея Сибиги