Пирог с золотой монетой и колядки: в Стамбуле отслужили рождественскую литургию на украинском
В Стамбуле 7 января отслужили рождественскую литургию на украинском языке. Кроме того, всех присутствующих поздравили с годовщиной получения Томоса.
Богослужение состоялось в храме Святого Николая. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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Стало доброй традицией проводить богослужения на украинском языке. Наверное, все мы чувствуем особую благодать от сегодняшней службы, а находясь вместе, общиной, чувствуем себя большой семьей,
– отметил Сибига.
Кроме того, посол отметил, что в Стамбуле сплотилась очень мощная украинская община.
Что еще сказал Сибига
- Ровно 2 года назад произошло чудо, и Украина получила Томос.
- Украинская сторона очень благодарна Вселенскому Патриарху Варфоломею за возможность провести богослужение на родном языке.
- После богослужения гости угощались праздничным пирогом "василопітом". Традиционно в нем спрятали золотую монету.
В Стамбуле отслужили рождественскую литургию на украинском языке / Фото Андрея Сибиги
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