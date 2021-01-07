Пиріг із золотою монетою та колядки: у Стамбулі відслужили різдвяну літургію українською мовою
У Стамбулі 7 січня відслужили різдвяну літургію українською мовою. Окрім того, усіх присутніх привітали з річницею отримання Томосу.
Богослужіння відбулося у храмі Святого Миколая. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
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Стало доброю традицією проводити богослужіння українською мовою. Напевно, всі ми відчуваємо особливу благодать від сьогоднішньої служби, а перебуваючи разом, громадою, відчуваємо себе великою родиною,
– наголосив Сибіга.
Окрім того, посол зауважив, що у Стамбулі згуртувалася дуже потужна українська громада.
Що ще сказав Сибіга
- Рівно 2 роки тому сталося диво, і Україна отримала Томос.
- Українська сторона дуже вдячна Вселенському Патріарху Варфоломію за можливість провести богослужіння рідною мовою.
- Після богослужіння гості частувалися святковим пирогом "василопітом". Традиційно у ньому заховали золоту монету.
У Стамбулі відслужили різдвяну літургію українською мовою / Фото Андрія Сибіги
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