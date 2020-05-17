Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Стамбуле вывесили крымскотатарский флаг и зажгли свечи памяти: фото

- Читати новину українською
Крымскотатарский флаг в Стамбуле
Крымскотатарский флаг в Стамбуле / Скриншот

День депортации крымских татар вспомнили в Турции. Над посольством Украины в Стамбуле вывесили крымскотатарский флаг с траурной лентой.

Таким образом дипломаты напомнили о преступлении советской власти, сообщает 24 канал.

Важно Депортация без наказания: как Россия кормит мир мифом

В 2020 году День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выпал на 18 мая. Члены украинской общины Турции зажгли свечи в память о людях, которые не доехали до мест депортации.

кримські татари
Члены украинской общины Турции зажгли свечи памяти / Скриншот

кримьскі татари
Таким образом они вспомнили людей, которые не доехали до мест депортации / Скриншот

"Под дулами автоматов детей, стариков, всех загоняли в товарный поезд без окон. Там скот возили. Нашей вины нет в том, что мы выброшены из родной земли. Наш народ нуждается, чтобы нам вернули родину", – сказала депортированная крымская татарка Гульнара Шабанова.

Что известно о чествовании в Украине

  • По случаю чествования памяти геноцида крымскотатарского народа на здании ОП через световую проекцию покажут видеоинсталляцию. Через нее расскажут о преступлениях советской власти и России против крымских татар. Увидеть это можно будет ночью с 17 на 18 мая, время начала мероприятия – 00:01.
  • Похоже можно будет увидеть и 18 мая, ориентировочно с 21:00.

Что известно о преступлении против крымских татар
18 мая 1944 года сталинский режим выселил из Крыма 200 тысяч крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия – от болезней и истощения погибли десятки тысяч крымских татар. В 2014 году Россия посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на Востоке Украины.

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Украина – Россия СССР История Жертвы Новости Турции Крымские татары
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели
сегодня , 22:00 Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели
Блоги тижня
"Саакашвили заразился коронавирусом": как работает фабрика фейков
сегодня , 20:26 "Саакашвили заразился коронавирусом": как работает фабрика фейков
Сергій Лещенко
Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года
сегодня , 18:30 Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года
Ірина Шиба