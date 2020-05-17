У Стамбулі вивісили кримськотатарський прапор і запалили свічки пам'яті – фото

День депортації кримських татар згадали в Туреччині. Над посольством України у Стамбулі вивісили кримськотатарський прапор із жалобною стрічкою.

Таким чином дипломати нагадали про злочин радянської влади, повідомляє 24 канал.

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У 2020 році День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу випав на 18 травня.Члени української громади Туреччини запалили свічки в пам'ять про людей, які не доїхали до місць депортації.



Члени української громади Туреччини запалили свічки пам'яті / Скриншот



Таким чином вони згадали людей, які не доїхали до місць депортації / Скриншот

"Під дулами автоматів дітей, людей літнього віку – всіх заганяли в товарний поїзд без вікон. Там худобу возили. Нашої провини немає в тому, що ми викинуті з рідної землі. Наш народ потребує, щоб нам повернули батьківщину", – сказала депортована кримська татарка Гульнара Шабанова.

Дивіться відео: депортована кримська татарка Гульнара Шабанова розповіла про трагедію

Що відомо про вшанування в Україні

З нагоди вшанування пам'яті геноциду кримськотатарського народу на будівлі ОП через світлову проєкцію покажуть відеоінсталяцію. Через неї розкажуть про злочини радянської влади та Росії проти кримських татар. Побачити це можна буде уночі з 17 проти 18 травня, час початку заходу – 00:01.

Схоже можна буде побачити і 18 травня, орієнтовно з 21:00.

Що відомо про злочин проти кримських татар18 травня 1944 року сталінський режим виселив з Криму 200 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар. У 2014 році Росія посягнула на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на Сході України.