Чиновники поддержали идею руководства

Так оригинально поздравить жителей с грядущими праздниками решили работники организационного отдела. Все герои ролика одели праздничные галстуки зеленого цвета.

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Начали танец улыбающиеся женщины, а за их спиной спрятался главный специалист отдела. Ему и досталась основная партия. На припеве работник вышел вперед и начал активно танцевать с серьезным выражением лица.

Кстати, таким танцем работники райисполкома поддержали инициативу руководства – создать свою уникальную елку и сфотографироваться с ней.

Смотрите видео новогоднего поздравления чиновников из Кривого Рога:

Как отреагировали жители Кривого Рога

Пользователи сети положительно отреагировали на такое творчество чиновников. Люди активно оставляли похвальные комментарии в заметке под видео:

Вау! Это просто пушка!

Молодцы! Будем брать с вас пример.

Какие молодцы. Супер!

Вы лучшие!

Креативно и современно. Супер!

Полный текст публикации Саксаганского райисполкома в Кривом Роге в фейсбуке:

Решили сделать не классное фото, а видео и присоединиться к челленджу Василия Старовойта.

Зажигайте вместе с организационным отделом.