По словам Кличко, мастера уже начали засыпать котлован грун грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его креплений.

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Когда возобновится движение поездов на этом участке

Мэр заверил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Кличко также рассказал, что вскоре на месте стройплощадки проведут благоустройство территории.

Накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к ней с обеих сторон (общей длиной более 50 метров),

– сказал он.

По словам городского головы, сейчас специалисты заканчивают работы по укладке нового рельсового полотна. В дополнение в тоннеле уже восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через которую подается напряжение.

Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени,

– заявил Кличко.

Он уточнил, что перед полноценным восстановлением движения на этом участке проверят все системы безопасности движения и проведут пробные пуски поездов.

Напомним, что 8 декабря в Киевском метрополитене разгерметизировался тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" – вода вышла на пути. С тех пор этот участок на ремонте.