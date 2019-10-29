Станет стартом для нового Донбасса, – Зеленский о Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Мариуполь – уже европейский город, который станет стартом для нового Донбасса.

Об этом Зеленский написал на своей фейсбук-странице с результатами Первого инвестиционного форума в Мариуполе.

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Мой вывод таков: Мариуполь - уже европейский город. Только надо немного помочь ему оправиться от испытаний, которые выпали на его долю в последние годы. Сегодня вел автомобиль по новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца,

- отметил президент.

Он отметил, что "турборежим", в котором работает страна, производит на него положительное впечатление.

Отметим, что в Мариуполе запустили Центр развития стартапов 1991 Mariupol. На открытии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он также призвал министра цифровой трансформации Михаила Федорова обратить внимание на эти стартапы.

Его заинтересовали проекты по борьбе с коррупцией, упрощению предоставления административных услуг и повышению прозрачности работы органов власти.

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Что известно об 1991 Mariupol?

Это центр развития стартапов для обучения и развития ІТ-инициатив региона. Инициатором проекта стала украинская технологическая организация SocialBoost.



В Центре будут проводить акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и ІТ-специалистов. Также здесь предусмотрены программа ІТ-стажировки для студентов при местной администрации и предприятиях, совместные программы с городской администрацией и профильные мероприятия. 1991 Mariupol предлагает услуги коворкинга для работы молодых стартап-команд и ІТ-предпринимателей.