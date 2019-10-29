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      Стане стартом для нового Донбасу, – Зеленський про Маріуполь

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      Володимир Зеленський хоче, щоб Маріуполь дав старт для нового Донбасу
      Володимир Зеленський хоче, щоб Маріуполь дав старт для нового Донбасу / facebook.com/zelenskiy95

      Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Маріуполь – уже європейське місто, що стане стартом для нового Донбасу.

      Про це Зеленський написав на своїй фейсбук-сторінці за результатами Першого інвестиційного форуму у Маріуполі.

      До теми: Зеленський відкрив Центр розвитку стартапів у Маріуполі

      Мій висновок такий: Маріуполь – уже європейське місто. Тільки треба трішки допомогти йому оговтатися від випробувань, які випали на його долю останніми роками. Сьогодні кермував автівкою на новенькій трасі, 130 кілометрів якої збудували лише за два з половиною місяці,
      – зазначив президент.

      Він зауважив, що "турборежим", у якому працює країна, справляє на нього позитивне враження.

      Відзначимо, що у Маріуполі запустили Центр розвитку стартапів 1991 Mariupol. На відкритті був присутній президент України Володимир Зеленський. Він також закликав міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на ці стартапи.

      Його зацікавили проєкти щодо боротьби з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

      Актуально: Виступ Зеленського на інвестиційному форумі у Маріуполі: головне

      Що відомо про 1991 Mariupol?Це центр розвитку стартапів для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. Ініціатором проєкту стала українська технологічна організація SocialBoost.

      У Центрі будуть проводити акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців. Також тут передбачена програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи. 1991 Mariupol також пропонує послуги коворкігну для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців.

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      29 жовтня
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Маріуполя Реінтеграція Донбасу
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