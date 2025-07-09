Воин погиб в результате российского ракетного удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГАЗО и Чернобыльский РЭБЗ.

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Что известно о жизненном пути Станислава Гуменюка

Станислав Гуменюк уроженец села Новобратское Чоповицкой общины.

В 1992 году окончил Киевский государственный педагогический институт имени Драгоманова.

По специальности он был учителем украинского языка и литературы, работал по профессии. Впоследствии был заместителем главного редактора газеты "Директор школы" и начальником отдела образования, культуры и спорта исполнительного комитета Чоповицкого поселкового совета.

Еще задолго до российской агрессии он противостоял всему российскому – языке, музыке, культуре.

с началом войны в 2014 году Станислав Гуменюк активно волонтерил, а в 2015 – ушел на фронт добровольцем.

В 2016 уволился, но продолжал волонтерскую деятельность.

В 2018 году присоединился к коллективу Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. А до 2021 работал в отделе информационно-просветительской работы специалистом по экологическому образованию.

Вместе с коллегами он изучал Чернобыльскую зону, делал уникальные фотографии и писал тексты.

Работы Станислава Гуменюка / Фото, опубликованы ГАЗО

В 2024 году Станислав Гуменюк вернулся на фронт. Он служил в 153 ОМБр. Погиб на Херсонском направлении.

В мае 2026 года ему бы исполнилось 60 лет.

О Станиславе Григорьевиче отзываются как о человеке с большой буквы, несокрушимого патриота и "супергероя с благородной душой и слишком человеческими способностями".

Человек многогранный: активист, певец, композитор, волонтер, учитель, инициатор движения "Спасем Полесье!", фотограф. Именно он подарил нам немало фотографий – душевных, теплых, с любовью к природе. Его взгляд через объектив был полон искренности и уважения к красоте. Часть этих фото до сих пор живет на страницах Чернобыльского заповедника, сохраняя эхо света, которое он оставил после себя,

– поделились воспоминаниями его коллеги.

Ученый ЧРЭБЗ Денис Вишневский заметил, что павший воин был легок на подъем и авантюры.

"Помню, как в июле 2018 решили снять рассвет и затемно выехали на корогодскую пожарно-наблюдательную вышку. В ноябре того же года он возил нас в сумерках ближней зоной, а мы с помощью альфа-детектора искали "горячие пятна" для полевого эксперимента в рамках японского "космического" исследования", – вспомнил он.

В Чоповицкой общине Станислав Григорьевич был уважаемой личностью. В последний путь его проводили всем селом Новобратское.