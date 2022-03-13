Украина уже возбудила дела в международных судах

Об этом в своем твиттере написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Россия ведет агрессивную войну против Украины.

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Кулеба призвал не присоединяться к орде Путина, поскольку Украина уже возбудила дела в международных судах.

Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах,
– написал Кулеба.

Министр добавил, что иностранцы, которые будут воевать за Россию и выживут, все равно будь военным преступником. Кулеба заявил, что воевать против Украины не стоит ни денег, ни чего-либо другого.

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