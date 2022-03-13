Україна вже порушила справи у міжнародних судах

Про це у своєму твітері написав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Росія веде агресивну війну проти України.

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Кулеба закликав не приєднуватися до орди Путіна, оскільки Україна вже порушила справи у міжнародних судах.

Я попереджаю іноземних громадян, які можуть бути налаштовані приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах,

– написав Кулеба.

Міністр додав, що іноземці, які воюватимуть за Росію і виживуть, все одно будуть військовими злочинцями. Кулеба заявив, що воювати проти України не варте ні грошей, ні будь-чого іншого.

Президент окупантів Володимир Путін заявив, що відправлятиме бойовиків з Близького Сходу в Україну.

Рішення російського диктатора вже прокоментував президент Володимир Зеленський.

Глава держави сказав, що Путін вирішив завозити головорізів із Сирії, яку руйнували так само, як Україну.

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