Президент прокоментував залучення у війну найманців

Ці слова президента України пролунали у зверненні до українців на 16-й день війни. Зеленський сказав, що Росія не звертає уваги на тисячі своїх загиблих солдатів.

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Глава держави зазначив, що по всій Росії наразі збираються резервістів та строковиків, "щоб кинути їх у пекло цієї війни".

Глава РФ Володимир Путін заявив, що відправлятиме в Україну бойовиків з Близького Сходу. Слова кремлівського диктатора прокоментував наш президент.

Він сказав, що Путін придумав завозити найманців та головорізів проти наших людей.

Головорізів із Сирії. Країни, яку руйнували так само як зараз окупанти знищують нас. Наш Маріуполь, Харків, Охтирку, Чернігів, Волноваху, Ізюм тощо,

– заявив Зеленський.

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