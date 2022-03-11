Путінська армія сподівалась, що укараїнці здадуться та зустрічатимуть окупантів з квітами. Зеленський наголосив, що насправді українці не віддадуть жодного клаптика своєї землі та жодного відсотка свободи.

До теми Путін збирає по всій Росії резервістів, строковиків, щоб кинути їх у пекло війни, – Зеленський

Люди втомились, але треба терпіння

Зеленський наголосив – знає, що багато людей вже почали відчувати втому.

Я все розумію. Нетерпіння – розумію. Емоції грають з людьми погану гру,

– додав президент.

Коли ми мобілізуємось, бачимо бойові перемоги і втрати ворога, очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Однак це війна, тому потрібен ще час, терпіння, мудрість та енергія.

"Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати – ми це зробимо", – наголосив Верховний головнокомандувач.

Стратегічного перелому ми вже досягли, тобто до мети й перемоги йдемо вже.

Путін збирає резервістів по всій Росії

Зеленський нагадав, що це вітчизняна війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі навіть своїх вбитих людей. По всій Росії наразі збирають резервістів та строковиків, "щоб кинути їх у пекло цієї війни".

Придумав (Путін – 24 канал) завозити найманців проти наших людей, головорізів з Сирії – з країни, яку руйнували так само, як зараз окупант знищує нас,

– наголосив президент.

Доповнюємо…

Дивіться відеозвернення Зеленського: