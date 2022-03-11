Путинская армия надеялась, что украинцы сдадутся и будут встречать оккупантов с цветами. Зеленский подчеркнул, что на самом деле украинцы не отдадут ни одного клочка своей земли и ни одного процента свободы.

Люди устали

Зеленский подчеркнул – знает, что многие уже начали чувствовать усталость.

Я все понимаю. Нетерпение – понимаю. Эмоции играют с людьми плохую игру,

– добавил президент.

Когда мы мобилизуемся, мы видим боевые победы и потери врага, ожидаем, что борьба завершится быстрее, что оккупанты упадут быстрее. Однако это война, поэтому нужно еще время, терпение, мудрость и энергия.

"Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу украинскую землю, но можно сказать – мы это сделаем", – подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Стратегический перелом мы уже достигли, то есть к цели и победы идем уже.

Путин собирает резервистов по всей России

Зеленский напомнил, что это отечественная война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи даже убитых людей. По всей России собирают резервистов и срочников, "чтобы бросить их в ад этой войны".

Придумал (Путин – 24 канал) завозить наемников против наших людей, головорезов из Сирии – из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупант уничтожает нас,

– подчеркнул президент.

Он привел пример Мариуаоля, Волновахи, Ахтырки, Харькова.

Вот так Россия относится к русскоязычным

Далее Зеленский обратился на русском языке, подчеркнув, что вот так путинская армия относится к Донбассу и русскоязычным украинцам – уничтожает их.

В Москве так много говорили о "защите". Однако она выглядит как ракеты, артиллерия, авиабомбы, а теперь и сирийские наемники.

"Они вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужую землю", – сказал политик.

Гуманитарная катастрофа – это синоним России

За минувшую ночь и утро оккупанты провели, как они говорят, "демилитаризацию" водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Зеленский заверил: делают все, чтобы возобновить водоснабжение.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, да, есть проблемы с теплом, нет газа, воды.

Это гуманитарная катастрофа. Гуманитарная катастрофа – два слова, которые стали полноценным синонимом двух других слов – Российская Федерация,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре.

"За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев. Харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск" – напомнил чиновник.

Санкций недостаточно, нужно сильнее!

Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно. Зеленский уже сегодня ждет новых санкционных решений наших партнеров.

Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!

– подчеркнул президент.

Он также рассказал, что вчера прошла очень важная встреча лидеров стран Европейского Союза. Власть знает, кто конкретно говорил и поддерживал на этой встрече, кто молчал.

Зеленский подчеркнул, что нужно еще сильнее. Это то, что мы ждем.

Украина должна вступить в ЕС

Президент отметил, что среди европейцев у Украины есть поддержка.

"По меньшей мере, 60 процентов "за". И это подавляющее большинство "за" – чтобы Украина была частью Европы! Европейцы четко об этом говорят. И я уверен. Своим политикам они четко это скажут. Если они еще это не поняли", – добавил он.

Зеленский сказал, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации и конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше для Украины и для себя. Этого ждут все европейские народы.

Оккупанты скоро сами будут нуждаться в "гуманитарных коридорах"

Наши члены правительства сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продуктами, с пищевой продукцией, водой, лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Роды, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Микуличи, Макаров, Козаровичи, конечно, Мариуполь.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные обеспечили "тишину", чтобы гуманитарные коридоры работали. Русские их срывают.

Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов, они получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах,

– предупредил украинский лидер.

Чиновники делают все, чтобы на всей территории государства было топливо, были продукты. Это непросто, но медикаменты и все товары, необходимые людям, завозятся.

Посевная будет

На ежедневном селекторном совещании Зеленского спросили, что с посевной, как ее начинать – и особенно в районах, которые временно оккупированы.

"Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы то ни было, мы должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Конечно, настолько, насколько это возможно", – ответил президент.

По его словам, все зависит от людей и ситуации, потому что это – о жизни, а она важнее.

Каждый работает на своем месте

Зеленский подытожил, что когда защищаем свободу, то должен быть каждый – как полноценная армия. Делать на своем месте все, что можешь, чтобы получить результат, которого мы все заслуживаем.

"Чтобы одержать победу. Обязательно. Обязательно держаться. Обязательно бороться. Обязательно отдавать все силы. С таким соседом – легко не будет. Но с нами – тоже. Как уже выяснилось. Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.