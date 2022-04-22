Об этом заявил в своем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 апреля. Он сказал, что при любой возможности все должны противостоять российской оккупации, передает 24 канал.

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Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов,

– призвал Зеленский.

Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи, а разведка, Национальная гвардия, терроборона, полиция и пограничники – изо всех сил работают на победу.

На победу должен работать каждый украинец, где бы он ни был

По словам президента, на победу Украины должен работать каждый гражданин – чем бы он ни занимался и где бы ни находился.

Если вы за границей – поддерживайте Украину. Если занимаетесь экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы. Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь создать оккупантам как можно больше проблем,

– призвал Зеленский.

Президент также сказал, что, конечно, ВСУ – фундамент, но на нем должна всегда стоять крепость из национального единства всех борющихся за жизнь украинцев против смерти и против врага.

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