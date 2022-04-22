На цьому наголосив у своєму зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 квітня. Він сказав, що за будь-якої можливості усі мають протистояти російській окупації, передає 24 канал.

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Ігноруйте окупантів. Не співпрацюйте з ними. Не допомагайте їм. Знешкоджуйте колаборантів,

– закликав Зеленський.

Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання, а розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція та прикордонники – з усіх сил працюють на перемогу.

На перемогу має працювати кожен українець, де б він не був

За словами президента, на перемогу України має працювати кожен громадянин – чим би він не займався і де б не перебував.

Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо займаєтеся економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем,

– закликав Зеленський.

Президент також сказав, що, звісно, ЗСУ – фундамент, але на ньому має завжди стояти фортеця з національної єдності усіх українців, які борються за життя, проти смерті і проти ворога.

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