Старейшей – 140 лет: в Кропивницком открыли выставку уникальных рубашек – фото
На выставке в Кропивницком показали 30 национальных старинных вышивок. Любители старины их собирали не только по региону, но и по селам в разных уголках Украины.
Об их истории и особенностях читайте в материале 24 канала.
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Особенности регионов
Каждому региону присущи свои цвета и фигуры, а также техника кроя. Например, рубашка с Черниговщины соткана по уникальной методике, которая сегодня уже утрачена.
Коллекционер вышиванок Анна Баранова привезла на выставку из Харькова более 20 вышиванок. Впервые она публично показала рубашки из частной коллекции. В их поисках женщина объехала пол Украины. А влюбиться в украинскую культуру заставила война на Донбассе.
Хранение, распространение информации о рубашках, о нашей культуре, воспроизведение – это такая моя маленькая война. Если бы в Донецке, в Луганске разговаривали на украинском, вышивали рубашки, то точно не пришел туда "русский мир",
– считает Баранова.
Смотрите фото уникальных вышивок / Фото 24 канал
"Баба Елька"
Еще 8 рубашек, представленных на выставке, собрали за 2 года экспедиций участники этнокультурного проекта "Баба Елька". Они ездят по Кировоградщине в поисках старины.
"Кроме песен, начали собирать еще и наряды, рубашки, полотенца, предметы быта, посуду, кувшины. Все это бабушки передают или дарят для нашего проекта", – поделилась основательница этнокультурного проекта "Баба Елька" Светлана Буланова.
Самая старая рубашка
Из одной экспедиции привезли и эту вышиванку с Александрийщины, что в Кировоградской области. Вышитую рубашку путешественницам отдала местная жительница – ей 140 лет. Похоже наряд носили лишь в праздничные дни или надевали в церковь.
Рубашка, которой 140 лет / Скриншот из видео
Всего на выставке представлено 30 старинных вышитых рубашек. А вот чтобы увидеть их то надо поторопиться, потому что открыли ее всего на неделю.