На выставке в Кропивницком показали 30 национальных старинных вышивок. Любители старины их собирали не только по региону, но и по селам в разных уголках Украины.

Об их истории и особенностях читайте в материале 24 канала.

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Особенности регионов

Каждому региону присущи свои цвета и фигуры, а также техника кроя. Например, рубашка с Черниговщины соткана по уникальной методике, которая сегодня уже утрачена.

Коллекционер вышиванок Анна Баранова привезла на выставку из Харькова более 20 вышиванок. Впервые она публично показала рубашки из частной коллекции. В их поисках женщина объехала пол Украины. А влюбиться в украинскую культуру заставила война на Донбассе.

Хранение, распространение информации о рубашках, о нашей культуре, воспроизведение – это такая моя маленькая война. Если бы в Донецке, в Луганске разговаривали на украинском, вышивали рубашки, то точно не пришел туда "русский мир",

– считает Баранова.

Смотрите фото уникальных вышивок / Фото 24 канал

"Баба Елька"

Еще 8 рубашек, представленных на выставке, собрали за 2 года экспедиций участники этнокультурного проекта "Баба Елька". Они ездят по Кировоградщине в поисках старины.

"Кроме песен, начали собирать еще и наряды, рубашки, полотенца, предметы быта, посуду, кувшины. Все это бабушки передают или дарят для нашего проекта", – поделилась основательница этнокультурного проекта "Баба Елька" Светлана Буланова.

Самая старая рубашка

Из одной экспедиции привезли и эту вышиванку с Александрийщины, что в Кировоградской области. Вышитую рубашку путешественницам отдала местная жительница – ей 140 лет. Похоже наряд носили лишь в праздничные дни или надевали в церковь.

Рубашка, которой 140 лет / Скриншот из видео

Всего на выставке представлено 30 старинных вышитых рубашек. А вот чтобы увидеть их то надо поторопиться, потому что открыли ее всего на неделю.