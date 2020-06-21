На виставці в Кропивницькому показали 30 національних старовинних вишиванок. Поціновувачі старовини їх збирали не лише по регіону, а й по селах у різних куточках України.

Про їхню історію та особливості читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Українське завжди в тренді: як створюють візерунки на тканині за давньою технікою

Особливості регіонів

Кожному регіону притаманні свої кольори та фігури, а також техніка крою. Наприклад, сорочка із Чернігівщини виткана за унікальною методикою, яка сьогодні вже втрачена.

Колекціонерка вишиванок Ганна Баранова привезла на виставку із Харкова понад 20 вишиванок. Це вперше вона публічно показала сорочки із приватної колекції. У їхніх пошуках жінка об'їхала пів України. А закохатися в українську культуру змусила війна на Донбасі.

Зберігання, поширення інформації про сорочки, про нашу культуру, відтворення – це така моя маленька війна. Бо якби в Донецьку, у Луганську розмовляли українською, вишивали сорочки, то точно не прийшов туди "русскій мір",

– вважає Баранова.

Дивіться фото унікальних вишиванок / Фото 24 канал

"Баба Єлька"

Ще 8 сорочок, представлених на виставці, зібрали за 2 роки експедицій учасники етнокультурного проєкту "Баба Єлька". Вони їздять Кіровоградщиною в пошуках старовини.

"Окрім пісень, почали збирати ще і вбрання, сорочки, рушники, предмети побуту, посуд, глечики. Усе це бабусі передають або дарують для нашого проєкту", – поділилась засновниця етнокультурного проєкту "Баба Єлька" Світлана Буланова.

Найстаріша сорочка

З однієї експедиції привезли й цю вишиванку з Олександрійщини, що в Кіровоградській області. Вишиту сорочку мандрівницям віддала тамтешня мешканка – їй 140 років. Схоже вбрання носили лиш у святкові дні або ж одягали в церкву.



Сорочка, якій 140 років / Скриншот з відео

Загалом на виставці представлено 30 старовинних вишитих сорочок. А от аби побачити їх то треба поквапитись, бо відкрили її всього на тиждень.