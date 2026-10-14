Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, как украинским военным следует действовать в таких обстоятельствах. Он также оценил перспективы возобновления полноценного сотрудничества с американскими технологическими компаниями.

Ограничения Starlink создают риски для операций ВСУ

Об изменениях в работе спутниковой связи сообщили Сергей Стерненко и советник по вопросам беспилотных систем Сергей Бескрестнов. Сначала речь шла об отключении терминалов Starlink во время движения беспилотников со скоростью примерно 160 миль в час, а впоследствии появилась информация о проблемах с пакетами связи даже на скоростях 60–70 миль в час.

Для украинских подразделений, использующих спутниковый интернет во время боевых задач, такие ограничения могут стать серьезным препятствием. В то же время у украинских военных уже есть опыт проведения операций без технологий SpaceX.

В свое время вообще не было никакого предупреждения. Не было и Starlink Маска, а задачи выполняли,

– напомнил военный эксперт.

Нынешняя ситуация сложнее из-за использования спутниковой связи в отдельных боевых операциях. Если работа терминалов будет оставаться нестабильной, при планировании задач придется учитывать возможность внезапной потери управления беспилотными системами.

Нам сейчас нужно просто продержаться хотя бы несколько недель. Это очень тяжело, это очень сложно, но нужно. Некоторые моменты, связанные, например, с наступательными операциями, в которых участвует Маск, просто прекратить, понимая, что они будут срываться,

– пояснил Свитан.

Сложности могут возникнуть и с передачами важной информации, в частности данных, связанных с баллистическими атаками. Такие трудности, как предполагает полковник, могут сохраняться в течение ближайших нескольких недель, пока не изменится политическая ситуация в США.

Маск может возобновить сотрудничество с Украиной

Возможное возобновление полноценной работы американских технологических сервисов для Украины связывается с предстоящими выборами в Конгресс США. Изменение политического баланса в Вашингтоне, как предполагает военный эксперт, может повлиять на решения компаний, деятельность которых зависит от отношений с американскими властями.

Особую роль в этом вопросе играет позиция Илона Маска. Несмотря на влияние и финансовые возможности предпринимателя, его компании вынуждены учитывать решения государственных структур и перспективы дальнейшего сотрудничества с ними.

Маск тоже флюгер. Каким бы триллионером он ни был, он прекрасно понимает, что будет зависеть от американской государственной машины. И если американский народ проголосует правильно, ситуация все-таки развернется в нашу сторону,

– считает Свитан.

После выборов в Конгресс США возможности влияния американских законодателей на решения администрации Дональда Трампа могут измениться. При таком сценарии не исключается и пересмотр нынешних условий технологического сотрудничества, поскольку компаниям придется выстраивать отношения с обновленной политической властью.

И в таком случае Маск вернется. Он будет снова бегать перед паровозом, предлагая свои различные услуги, понимая, что эти услуги потом сыграют ему на руку перед тем же обновленным Конгрессом в Америке,

– предположил военный эксперт.

Важным вопросом остается и возможное возобновление полноценной передачи американских разведывательных данных Украине. Дополнительные механизмы влияния на администрацию Трампа могут появиться во время принятия бюджета США на следующий год, когда Конгресс будет иметь возможность поднимать вопрос о дальнейшей военной и технологической поддержке.

Свитан об ограничениях Starlink для ВСУ: смотрите видео