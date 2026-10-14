Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, як українським військовим діяти за таких обставин. Він також оцінив перспективи відновлення повноцінної співпраці з американськими технологічними компаніями.

Обмеження Starlink створюють ризики для операцій ЗСУ

Про зміни в роботі супутникового зв'язку повідомили Сергій Стерненко та радник із питань безпілотних систем Сергій Бескрестнов. Спочатку йшлося про відключення терміналів Starlink під час руху безпілотників зі швидкістю приблизно 160 миль на годину, а згодом з'явилася інформація про проблеми з пакетами зв'язку навіть на швидкостях 60 – 70 миль на годину.

Для українських підрозділів, які використовують супутниковий інтернет під час бойових завдань, такі обмеження можуть стати серйозною перешкодою. Водночас досвід проведення операцій без технологій SpaceX в українських військових уже є.

Свого часу взагалі не було жодного попередження. Не було і Starlink Маска, а завдання виконували,

– нагадав військовий експерт.

Нинішня ситуація складніша через використання супутникового зв'язку в окремих бойових операціях. Якщо робота терміналів залишатиметься нестабільною, під час планування завдань доведеться враховувати можливість раптової втрати керування безпілотними системами.

Нам зараз треба просто протриматися хоча б кілька тижнів. Це дуже важко, це дуже складно, але потрібно. Якісь моменти, пов'язані, наприклад, із наступальними операціями, в яких бере участь Маск, просто припинити, розуміючи, що вони будуть зриватися,

– пояснив Світан.

Складнощі можуть виникнути й із передаванням важливої інформації, зокрема даних, пов'язаних із балістичними атаками. Такі труднощі, як припускає полковник, можуть зберігатися протягом найближчих кількох тижнів, поки не зміниться політична ситуація у США.

Маск може повернутися до співпраці з Україною

Можливе відновлення повноцінної роботи американських технологічних сервісів для України пов'язується з майбутніми виборами до Конгресу США. Зміна політичного балансу у Вашингтоні, як припускає військовий експерт, може вплинути на рішення компаній, діяльність яких залежить від відносин з американською владою.

Особливу роль у цьому питанні відіграє позиція Ілона Маска. Попри вплив і фінансові можливості підприємця, його компанії змушені враховувати рішення державних структур та перспективи подальшої співпраці з ними.

Маск теж флюгер. Яким би він не був трильйонером, він прекрасно розуміє, що залежатиме від американської державної машини. І якщо американський народ правильно проголосує, ситуація все-таки розвернеться в наш бік,

– вважає Світан.

Після виборів до Конгресу США можливості впливу американських законодавців на рішення адміністрації Дональда Трампа можуть змінитися. За такого сценарію не виключається й перегляд нинішніх умов технологічної співпраці, оскільки компаніям доведеться вибудовувати відносини з оновленою політичною владою.

І в такому разі Маск повернеться. Він ще бігатиме поперед паровоза, пропонуючи різні свої послуги, розуміючи, що ці послуги потім плюсом йому відгукнуться перед тим же оновленим Конгресом в Америці,

– припустив військовий експерт.

Важливим питанням залишається і можливе відновлення повноцінного передавання американських розвідувальних даних Україні. Додаткові механізми впливу на адміністрацію Трампа можуть з'явитися під час ухвалення бюджету США на наступний рік, коли Конгрес матиме можливість порушувати питання подальшої військової та технологічної підтримки.

Світан про обмеження Starlink для ЗСУ: дивіться відео