Проблемы со Starlink продолжаются: эксперт объяснил, существуют ли равноценные альтернативы

Существуют ли альтернативы Starlink? / Фото: Getty Images
Украина вновь столкнулась с ограничением работы системы Starshield, которая является военным аналогом Starlink от SpaceX. На этот раз ограничения скорости действуют на линии фронта и над временно оккупированными территориями. И возникает вопрос, реально ли найти альтернативу этим системам.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, альтернативы системам Starlink существуют. Но не все так просто.
популярные видео
Что не так с альтернативами Starlink?
Как подчеркнул Катков, проблема в том, что альтернативы не обладают таким качеством, низкой ценой, защитой от помех, емкостью сети и другими дополнительными преимуществами, которыми ценен Starlink.
Альтернативы есть, но они значительно менее продвинуты. Ценность решения Starlink/Starshield в том, что оно работает сразу "из коробки". Ты достал, подключил – и оно работает. Нет этих "танцев с бубнами", которые могут быть с другими системами
Существуют ли альтернативы системам Starlink: смотрите видео 24 Канала
При этом в массовом производстве появляются плоские антенны, которые могут принимать сигналы с геостационарных спутников. Такой интернет существует еще с 1990-х, но там довольно серьезная задержка сигнала. При этом все это реально решить.
В Starlink задержка сигнала минимальна. С его помощью можно управлять дроном в режиме онлайн. Однако когда сигнал задерживается на несколько секунд, управлять дроном невозможно. В то же время с помощью алгоритмов искусственного интеллекта эта задача решается
Сейчас Starshield стал рычагом влияния на Украину. Источники в СМИ уже сообщали, что США таким образом фактически оказывают давление на Киев на фоне переговоров. Поэтому фактически единственный путь – пытаться перейти на альтернативные средства и снизить зависимость от Starshield.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии