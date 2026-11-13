Проблемы со Starlink продолжаются: эксперт объяснил, существуют ли равноценные альтернативы

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, альтернативы системам Starlink существуют. Но не все так просто.

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Что не так с альтернативами Starlink?

Как подчеркнул Катков, проблема в том, что альтернативы не обладают таким качеством, низкой ценой, защитой от помех, емкостью сети и другими дополнительными преимуществами, которыми ценен Starlink.

Альтернативы есть, но они значительно менее продвинуты. Ценность решения Starlink/Starshield в том, что оно работает сразу "из коробки". Ты достал, подключил – и оно работает. Нет этих "танцев с бубнами", которые могут быть с другими системами– отметил Катков.

Существуют ли альтернативы системам Starlink: смотрите видео 24 Канала

При этом в массовом производстве появляются плоские антенны, которые могут принимать сигналы с геостационарных спутников. Такой интернет существует еще с 1990-х, но там довольно серьезная задержка сигнала. При этом все это реально решить.

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В Starlink задержка сигнала минимальна. С его помощью можно управлять дроном в режиме онлайн. Однако когда сигнал задерживается на несколько секунд, управлять дроном невозможно. В то же время с помощью алгоритмов искусственного интеллекта эта задача решается– отметил Катков.

Сейчас Starshield стал рычагом влияния на Украину. Источники в СМИ уже сообщали, что США таким образом фактически оказывают давление на Киев на фоне переговоров. Поэтому фактически единственный путь – пытаться перейти на альтернативные средства и снизить зависимость от Starshield.