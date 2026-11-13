Проблеми зі Starlink тривають: експерт пояснив, чи існують рівноцінні альтернативи

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, альтернативи системам Starlink існують. Але не все так просто.

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Що не так з альтернативами Starlink?

Як наголосив Катков, проблема в тому, що альтернативи не мають такої якості, низької ціни, завадозахищеності, ємності мережі та інших додаткових фішок, якими цінний Starlink.

Альтернативи є, але вони значно менш просунуті. Цінність рішення Starlink/Starshield в тому, що воно працює одразу "з коробки". Ти дістав, підключив, і воно працює. Немає цих "танців з бубнами", які можуть бути з іншими системами– зауважив Катков.

Чи існують альтернативи системам Starlink: дивіться відео 24 Каналу

При цьому в масовому виробництві з'являються пласкі антени, які можуть ловити сигнали з геостаціонарних супутників. Такий інтернет існує ще з 1990-х, але там досить серйозна затримка сигналу. При цьому все це реально вирішити.

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У Starlink затримка сигналу мінімальна. За допомогою нього можна керувати дроном у режимі онлайн. Однак коли сигнал затримується на кілька секунд, то керувати дроном неможливо. Водночас за допомогою алгоритмів штучного інтелекту це завдання вирішується– зазначив Катков.

Зараз Starshield став важелем впливу на Україну. Джерела у ЗМІ вже повідомляли, що США в такий спосіб фактично тиснуть на Київ на тлі переговорів. Тому фактично єдиний шлях – намагатися перейти на альтернативні засоби та знизити залежність від Starshield.