Об этом рассказала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук. Она объяснила, что Starlink с помощью спутников дает доступ к широкополосному интернету.

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"Проект запустили в 2020 году в США и Канаде, а прямо сейчас – станции едут в Украину", – написала Палийчук.

Как спецсвязь

Представительница "Слуги народа" отметила, что платформа является сетью спутников, взаимодействующих между собой на орбите с частотой более 10 тысяч гигагерцев. Связь с наземными станциями и терминалами обеспечиваются через радиодиапазоны с частотой 12 гигагерцев.

Скорость интернета – до 1Гбит/с, а пользоваться им можно в любой точке земли. Работает почти как наша спецсвязь. Старлинк можно будет использовать в гражданских и военных целях,

– сказала Полийчук.

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Текст публикации телеграмм-канала Юлии Палийчук

Старлинк – это платформа, представляющая собой сеть спутников. Эти спутники на орбите взаимодействуют между собой на частоте более 10 тысяч ГГц благодаря лазерному лучу. С наземными станциями и пользовательскими терминалами связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц.

Скорость такого интернета – до 1Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.

Работает почти как наша спецсвязь. Старлинк можно использовать в гражданских и военных целях.