О том, что Житомир получил Starlink, сообщили 11 марта. В мэрии отметили, что теперь они не опасаются перебоев связи.

К теме Украина получила вторую значительно большую партию станций Starlink

Также подчеркнули, что будет работать спутниковый интернет.

"Надеюсь, что после нашей победы Илон Маск приедет в Житомир! Будет возможность поблагодарить лично", – сказал мэр Сергей Сухомлин.



Сухомлин поблагодарил Маска / Фото Житомирского городского совета



Starlink уже в Житомире / Фото Житомирского городского совета



Станции Starlink / Фото Житомирского городского совета

Starlink в Украине

Украина 9 марта получила вторую порцию Starlink. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это благодаря тому, что Илон Маск поддержал украинцев и сдержал слово.

Что такое Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующих между собой на низких частотах. Starlink дает возможность в любой точке Земли можно установить бесперебойную связь.