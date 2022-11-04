Об этом сообщает CNN со ссылкой на 2 источника. Сбой случился 24 октября.

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Более 1000 терминалов Starlink отключали от сети

По данным одного источника сбой, случившегося с 1300 терминалами Starlink, был "большой проблемой" для украинских военных. Их отсоединили из-за нехватки финансирования.

Сбой повлиял на устройства, приобретенные Украиной еще в марте. SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за подключение каждой из 1300 единиц. Так что к сентябрю это увеличило общую стоимость почти до 20 миллионов долларов.

Перед тем, как терминалы отсоединились от сети, Минобороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой предоставлять ежемесячные платежи в размере 3,25 миллиона долларов. По словам одного из британских чиновников, после обсуждений между министерствами "было согласовано, что военный потенциал имеет больший приоритет".

Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямую тактическую пользу для украинских военных в отражении вторжения России,

– добавил чиновник.

Он добавил, что Британия рассматривает и определяет приоритетность всех новых запросов Украины с точки зрения их влияния на борьбу с российскими оккупантами.

Один из украинских чиновников также подтвердил информацию об этом сбое, назвав терминалы Starlink "очень важными" для борьбы Украины с вторжением России.

Любопытно! В сентябрьском письме SpaceX в Пентагон говорится о почти 20 тысячах терминалов Starlink в Украине. В то же время компания признает, что большинство из них были полностью или частично приобретены за внешнее финансирование, в частности, от правительств США, Польши и Великобритании. В письме утверждалось, что эти источники тоже оплачивали около 30% месячного счета за подключение. В свою очередь Илон Маск заявляет, что SpaceX тратит почти 20 миллионов долларов ежемесячно на поддержку спутниковых услуг в Украине.

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