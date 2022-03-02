Видео с места происшествия выложил в своем канале телеграмм нардеп Алексей Гончаренко. Судя по записи, сотни людей с украинскими флагами физически не дали оккупантам проехать.

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Произошло это в центральной части Старобельска.

Оккупанты стреляют в воздух

Не слишком большую колонну российской бронетехники остановили многочисленные патриоты Украины.

Люди требуют, чтобы оккупанты шли по адресу российского корабля.

Террористически захватнические войска, в свою очередь, стреляли в воздух. Однако это никоим образом не меняло настроение людей.

Чем именно закончилось противостояние мирных украинцев с захватчиками, неизвестно.

Смотрите видео, как люди блокируют российские войска в Луганской области:

Оккупанты терпят тяжелые потери

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российско-оккупационные войска ежедневно теряют много техники и личного состава. Только по подтвержденным данным с начала вторжения защитники Украины уничтожили 5840 захватчиков. Кроме того, ВКС РФ потеряли 30 самолетов и 31 вертолет. Военные преступники потеряли 211 танков и 862 боевых бронированных машин, а также 85 артиллерийских систем и 9 средств ПВО. Украинцы также уничтожили 60 цистерн с топливом, 3 БПЛА, 2 единицы скоростных катеров и 355 единиц автомобильной техники.