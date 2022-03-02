Горожане и власти объединились вследствие российского ультиматума. Оккупанты выдвинули требование: либо Конотоп продолжает воевать и город разносят артиллерией, либо Конотоп сдается врагу.
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Конотоп идет в наступление против вражеского войска с артиллерией
Отмечается, что решение принимают все вместе, сейчас на город наведена артиллерия.
Мэр выдвинул однозначную позицию:
"Я за то, чтобы воевать!"
– провозгласил Семенихин.
Сейчас известно, что жители, которые собрались на вече единогласно поддержали вариант идти в наступление.
Смотрите видео с места событий:
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