Містяни та влада об'єдналися внаслідок російського ультиматуму. Окупанти висунули вимогу: або Конотоп продовжує воювати й місто розносять артилерією, або Конотоп здається ворогу.

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Конотоп йде в наступ проти ворожого війська з артилерією

Зазначається, що рішення приймають всі разом, наразі на місто наведена артилерія.

Мер висунув однозначну позицію:

"Я за те, щоб воювати!"

– проголосив Семеніхін.

Наразі відомо, що мешканці, які зібралися на віче, одноголосно підтримали варіант йти в наступ.

Дивіться відео з місця подій:

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