Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине орки продолжают обстрелы гражданских. Об этом сообщила городской голова города Яна Литвинова.

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Вместе с тем глава Старобельска отметила, что по состоянию на 10 марта в городе возобновлены энергосети, разрушенные во время последних обстрелов.

Коммунальные службы возобновляют поставки в домах, еще не разрушенных оккупантами. Газоснабжение также восстановлено, другие коммунальные услуги и все городские службы работают.

Добавим, что, по словам Яны Литвиновой, в настоящее время ситуация в городе спокойная.

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