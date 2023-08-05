В субботу, 5 августа, около 18.20 прозвучала тревога по всей Украине. Впоследствии в Воздушных силах предупредили жителей Староконстантинова о возможной опасности.

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"Возможное направление"

Отметим, что город расположен в Хмельницком районе области – основали его еще в 1561 году. Важно, что в Староконстантинове находится военный аэродром, который неоднократно с начала полномасштабного вторжения пытались уничтожить русские.

Возможное направление – Староконстантинов. Оставайтесь в укрытии,

– констатировали в Воздушных силах около 18.50.

Около 19:07 в пресс-службе Хмельницкой ОВА также проинформировали о возможной угрозе ракетного удара для Староконстантинова.

Обратите внимание! Первую атаку на Староконстантинов захватчики совершили еще 6 марта 2022 года.