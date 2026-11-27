Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

Adv

популярные видео

На каких территориях удалось снять ограничения Starshield?

По словам Зеленского, ранее у Украины было больше проблем с использованием системы, однако американская сторона дала положительные сигналы. Работу системы удалось нормализовать на подконтрольной Украине территории. В то же время на временно оккупированных землях ограничения по-прежнему действуют и влияют на возможности украинских военных.

Глава государства подчеркнул, что из-за искусственных препятствий украинские беспилотники теряют критически важное время и не могут вовремя сбивать вражеские средства нападения до их подлета к мирным городам.

Это проблема. Мы не можем догнать реактивные "Шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой территории, но часто бывает уже слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т. д.– пояснил президент.

Реклама

Зеленский также прокомментировал, кто именно принял решение ограничить работу системы. По его словам, технически это зависит от компании SpaceX, однако кто отвечает за политическое решение, пока неизвестно.

Президент отметил, что Украина обращается к разным сторонам, но не получает четкого ответа.

Действительно не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они. Самое главное – это вопрос решения.– добавил Зеленский.

Он сравнил эту ситуацию с вопросом поставок Украине ракет для систем Patriot, подчеркнув, что в обоих случаях речь идет о политических решениях.

Ситуация с ограничениями связи продолжается с середины октября, когда военные впервые зафиксировали ограничения скорости во время выполнения ударных и разведывательных миссий. Несмотря на заявления SpaceX о техническом характере проблемы, сбои неоднократно повторялись в течение ноября, создавая дополнительные трудности для Сил обороны.