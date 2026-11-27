Про це глава держави розповів в інтерв'ю BBC.

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На яких територіях вдалося зняти обмеження Starshield?

За словами Зеленського, раніше Україна мала більше проблем із використанням системи, однак американська сторона передала позитивні сигнали. Роботу системи вдалося нормалізувати на підконтрольній Україні території. Водночас на тимчасово окупованих землях обмеження досі діють і впливають на можливості українських військових.

Глава держави підкреслив, що через штучні перепони українські безпілотники втрачають критично важливий час і не можуть вчасно збивати ворожі засоби нападу до їхнього підльоту до мирних міст.

Це проблема. Ми не можемо наздогнати реактивні "Шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо– пояснив президент.

Зеленський також прокоментував, хто саме ухвалив рішення обмежити роботу системи. За його словами, технічно це залежить від компанії SpaceX, однак хто відповідає за політичне рішення, наразі невідомо.

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Президент зазначив, що Україна звертається до різних сторін, але не отримує чіткої відповіді.

Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення.– додав Зеленський.

Він порівняв цю ситуацію з питанням постачання Україні ракет для систем Patriot, наголосивши, що в обох випадках ідеться про політичні рішення.

Ситуація з обмеженнями зв'язку триває від середини жовтня, коли військові вперше зафіксували ліміти швидкості під час виконання ударних і розвідувальних місій. Попри заяви SpaceX про технічний характер проблеми, збої неодноразово повторювалися впродовж листопада, спричиняючи додаткові виклики для Сил оборони.