Об этом 24 Каналу стало известно от источника в Министерстве обороны.

Что известно о ситуации со Starshield?

Работа спутниковой связи Starshield в движении возобновилась и продолжается.

На данный момент работа Starshield в полевых условиях возобновилась и продолжается, мы фиксируем это по отчетам подразделений,

– сообщил источник.

В то же время пока неизвестно, восстановили ли всем пользователям скорость соединения свыше 160 километров в час.

В Минобороны также отметили, что продолжают взаимодействовать с партнерами, чтобы выяснить все причины и обстоятельства ограничений, возникших накануне.

Напомним, украинские " дроны-перехватчики столкнулись с проблемами " во время борьбы с российскими реактивными "Шахедами" столкнулись с ограничением скорости Starlink. После обращения Генштаба ВСУ и Министерства обороны компания SpaceX обеспечила стабильную работу системы на скорости до 160 километров в час.

В то же время этот лимит оставался в силе, что затрудняло перехват скоростных российских беспилотников. Сначала ограничение работало нестабильно, а допустимая скорость колебалась от 80 до 160 километров в час.

Дроны-перехватчики, продемонстрировавшие высокую эффективность в уничтожении реактивных "Шахедов", из-за таких ограничений могут не догнать цели. Проблемы со Starlink также приводили к кратковременным потерям связи с беспилотниками: в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщали об исчезновении сигнала на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 километров в час.

Из-за нестабильной связи одному из подразделений беспилотных систем пришлось отменить часть запланированных миссий.