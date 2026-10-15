Про це 24 Каналу стало відомо від джерела у Міністерстві оборони.
Що відомо про ситуацію із Starshield?
Робота супутникового зв’язку Starshield у русі відновилася та продовжується.
Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів,
– повідомило джерело.
Водночас наразі невідомо, чи всім користувачам відновили швидкість з’єднання понад 160 кілометрів за годину.
У Міноборони також зазначили, що продовжують комунікацію з партнерами, щоб з’ясувати всі причини та обставини обмежень, які виникли напередодні.