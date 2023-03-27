Детали в своем телеграмме рассказал сам Валерий Залужный. Он назвал вручение награды большой честью для него.

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"Имел честь наградить старшего солдата из отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие. Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил победу и мужество в бою".

Награду воин получил за бой, состоявшийся 16 февраля в районе Сватового. Тогда в ближнем бою Руслан с позывным "Хищник" уничтожил нескольких оккупантов и боевую машину БМП-2. Видео этого боя стало одним из символов обороны Украины, отражающим масштабную военную агрессию России.

Ближний бой с участием украинского защитника: смотрите видео

Главнокомандующий ВС Украины опубликовал фотографию с украинским воином и поблагодарил каждого, кто защищает Родину от оккупанта.

Залужный рассказал о ситуации на фронте

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где продолжаются постоянные бои с противником, который пытается захватить Бахмут и продолжить наступление на Донбассе. Однако, как заметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские воины дают отпор. И благодаря усилиям наших защитников ситуацию у Бахмута удается стабилизировать.