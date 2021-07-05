В 2014 году Шестопал вместе с командой основал в Киеве стартап Poptop. Он помогал всем желающим организовывать частные вечеринки.

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Их стартовым капиталом были 20 тысяч долларов от украинского бизнес-акселератора Eastlabs. Однако стартап начал очень быстро расти.

Уже в конце 2014 года по программе поддержки британского правительства украинцы открыли свой офис в Ньюкасле. Сейчас команда планирует расширяться на рынки:

США;

Канады;

Австралии.

По словам Шестопала, в целом сфера развлечений расширяется в сторону частных вечеринок. Это понятно, потому что на концерты, на фестивали в Великобритании ходить еще нельзя. А организовывать вечеринки, даже маленькие, уже есть возможность.

Такие же тренды мы видим на других рынках Европы и, например, в США,

– отметил Шестопала.

В целом Украина славится своими IT-специалистами по всему миру. Но действительно ли у нас можно создать свою технологическую компанию без каких-либо препятствий? Или же пример Евгения Шестопала – это исключение из правила?

Развитие стартапов в Украине: смотрите сюжет 24 канала

В Украине реально создать свою технологическую компанию

Директор стартап-комьюнити Startup Grind Kyiv Ханна Зенн отметила, что создать такую компанию реально. Не стоит сразу ждать, что вам предложат миллионы долларов за идею. Прототип продукта, скорее всего, надо будет создать за свои сбережения или деньги друзей.

"Не надо искать сразу инвестиции. Это, мне кажется, ошибка, которую допускает много людей", – заметила Зенн. По ее словам, важным этапом является пообщаться с теми людьми, которых вы считаете целевой аудиторией. После этого попытаться им что-то продать. Продукта, как заметила экспертка, может еще не быть. Но нужно проверить, насколько для людей актуальным является то, что вы им хотите продать.

Инвестиции в стартапы – тенденция в США

В США уже давно стало модно инвестировать в инновационные стартапы. Там этим занимаются даже рэперы и актеры. В Украине еще пока рано говорить о своей Кремниевой долине. Впрочем, и у нас уже появляются люди, которые вместо покупки очередной нефтяной скважины, хотят вложить свои деньги в новую экономику.

"Вилка инвестиций", которые может найти стартап в Украине – это 10 – 150 тысяч долларов. Большие суммы уже стоит искать в зарубежных инвестиционных хабах, как США и Англия.

"Есть примеры, когда в Украине инвестируют большие чеки. У нас есть новый фонд, который инвестирует. Он имел сделку на 500 тысяч долларов. На самом деле это редкость для Украины. То есть в Украине "ангельский чек" может быть 10, 15, 20 тысяч долларов", – отметила Зенн.

Шаги для развития IT-индустрии в Украине

В Украине разные правительства уже давно говорят о том, что хотят активно развивать в государстве IT-индустрию. Делают для этого и первые шаги. Например, инициатива Diia City, которая должна привлечь отечественных и зарубежных стартаперов регистрировать здесь свои предприятия.

Кроме того, в 2018 году в Украине появился государственный фонд стартапов. Он ежегодно выделяет деньги украинским новаторам для развития их продуктов. В 2021 году общая сумма инвестиций фонда составила 475 тысяч долларов.

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"Сейчас у нас очень сильное математическое образование. Количество студентов в КПИ и других политехнических университетах позволяет, чтобы в Украине технологические стартапы постоянно появлялись. То есть это рынок со стабильно хорошей скоростью появления новых стартапов", – подчеркнула Ханна Зенн.

В целом украинцы уже достаточно давно делают качественные технологические продукты, которые являются конкурентными за рубежом. И инвестиции в Украине найти тоже несложно. Впрочем, до сих пор мало компаний (как отечественных, так и зарубежных) решаются регистрировать здесь свои предприятия. По словам экспертов, проблема даже не в размере наших налогов, а в чувстве безопасности и несовершенстве отечественной судебной системы.