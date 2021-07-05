У 2014 році Шестопал разом із командою заснував в Києві стартап Poptop. Він допомагав всім охочим організовувати приватні вечірки.

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Їхнім стартовим капіталом були 20 тисяч доларів від українського бізнес-акселератора Eastlabs. Проте стартап почав дуже швидко рости.

Вже наприкінці 2014 року за програмою підтримки британського уряду українці відкрили свій офіс у Ньюкаслі. Наразі команда планує розширятись на ринки:

США;

Канади;

Австралії.

За словами Шестопала, загалом сфера розваг розширюється у сторону приватних вечірок. Це зрозуміло, тому що на концерти, на фестивалі у Великій Британії ходити ще не можна. А організовувати вечірки, навіть маленькі, вже є можливість.

Такі ж тренди ми бачимо на інших ринках Європи і, наприклад, у США,

– відзначив Шестопала.

Загалом Україна славиться своїми IT-спеціалістами по всьому світі. Та чи дійсно в нас можна створити свою технологічну компанію без жодних перешкод? Або ж приклад Євгена Шестопала – це виняток з правила?

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В Україні реально створити свою технологічну компанію

Директорка стартап-ком'юніті Startup Grind Kyiv Ханна Зенн відзначила, що створити таку компанію реально. Не варто одразу чекати, що вам запропонують мільйони доларів за ідею. Прототип продукту, скоріш за все, треба буде створити за свої збереження або гроші друзів.

"Не треба шукати одразу інвестиції. Це, мені здається, помилка, яку допускає багато людей", – зауважила Зенн. За її словами, важливим етапом є поспілкуватись з тими людьми, яких ви вважаєте цільовою аудиторією. Після цього спробувати їм щось продати. Продукту, як зауважила експертка, може ще не бути. Але потрібно перевірити, наскільки для людей актуальним є те, що ви їм хочете продати.

Інвестиції у стартапи – тенденція в США

В США вже давно стало модним інвестувати в інноваційні стартапи. Там цим займаються навіть репери та актори. В Україні ще поки рано говорити про свою Кремнієву долину. Втім і у нас вже з'являються люди, які замість придбання чергової нафтової свердловини, хочуть вкласти свої гроші в нову економіку.

"Вилка інвестицій", які може знайти стартап в Україні – це 10 – 150 тисяч доларів. Більші суми вже варто шукати в закордонних інвестиційних хабах, як США та Англія.

"Є приклади, коли в Україні інвестують великі чеки. У нас є новий фонд, який інвестує. Він мав угоду на 500 тисяч доларів. Насправді це рідкість для України. Тобто в Україні "ангельський чек" може бути 10, 15, 20 тисяч доларів", – зазначила Зенн.

Кроки для розвитку IT-індустрії в Україні

В Україні різні уряди вже давно говорять про те, що хочуть активно розвивати в державі IT-індустрію. Роблять для цього і перші кроки. Наприклад, ініціатива Diia City, яка має привабити вітчизняних і закордонних стартаперів реєструвати тут свої підприємства.

Крім того, у 2018 році в Україні з'явився державний фонд стартапів. Він щороку виділяє гроші українським новаторам для розвитку їхніх продуктів. У 2021 році загальна сума інвестицій фонду склала 475 тисяч доларів.

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"Наразі в нас дуже сильна математична освіта. Кількість студентів в КПІ та інших політехнічних університетах дозволяє, щоб в Україні технологічні стартапи постійно з'являлись. Тобто це ринок зі стабільно хорошою швидкістю появи нових стартапів", – наголосила

Загалом українці вже достатньо давно роблять якісні технологічні продукти, які є конкурентними за кордоном. І інвестиції в Україні знайти також не складно. Втім досі мало компаній (як вітчизняних, так і закордонних) наважуються реєструвати тут свої підприємства. За словами експертів, проблема навіть не в розмірі наших податків, а в почутті безпеки та недосконалості вітчизняної судової системи.