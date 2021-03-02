Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил о начале грантового конкурса "Новые подходы к коммуникации благотворительных проектов", направленный на усиление коммуникации социальных и благотворительных инициатив.

По словам руководителя направления "Культура благотворительности" Zagoriy Foundation Любви Раинчук, согласно данным исследований, удачная коммуникация и распространение информации о проектах повышают уровень доверия к благотворительным институтам. Она напомнила, что Zagoriy Foundation уже второй год подряд реализует грантовые конкурсы и поддерживает организации с интересными идеями, развивает внутреннее донорство и строит партнерство внутри сектора. Так, осенью 2020 Zagoriy Foundation провел грантовый конкурс "Инновационные идеи развития культуры благотворительности". Одним из победителей стала Ассоциация Child.ua, которая реализовывала проект по улучшению предоставления услуг людям с аутизмом. Благодаря гранту, Ассоциация смогла реализовать программу Autism Friendly Space (AFS), обучающая стоматологии и парикмахерские обслуживать клиентов с аутизмом.

Мы с командой заметили, что коммуникации довольно тесно связаны с эффективностью благотворительных фондов. Эффективной работе и доверии способствует сторителинг, ведение диалога с донорами, выявление тенденций относительно того, как лучше вести коммуникацию – в том числе для улучшения фандрейзинговых механизмов. Мы верим, что коммуникация – это не только социальные сети и сотрудничество с медиа, но и привлечь новых благотворителей,

– подчеркнула Раинчук.

Она также добавила, что качественная коммуникация помогает строить системные отношения между благотворительным фондом, его целевыми аудиториями и бенефициарами. Увеличение количества людей, которые поддерживают организацию, динамика пожертвований, активность и вовлеченность аудитории в социальных сетях – это те показатели, которые помогают измерять влияние и анализировать собственные достижения, добавила Раинчук.

Тематики грантового конкурса "Новые подходы к коммуникации благотворительных проектов":

Привлечение ресурсов к благотворительности

Привлечение людей к благотворительности

Прием заявок продолжается до 1 апреля 2021 включительно.

Детали можно найти на сайте Zagoriy Foundation.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница". Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.