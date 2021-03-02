Благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив про початок грантового конкурсу "Нові підходи до комунікації благодійних проєктів", що спрямований на підсилення комунікації соціальних та благодійних ініціатив.

За словами керівниці напрямку "Культура благодійності" Zagoriy Foundation Любові Раїнчук, згідно з даними досліджень, вдала комунікація та розповсюдження інформації про проєкти підвищують рівень довіри до благодійних інституцій. Вона нагадала, що Zagoriy Foundation вже другий рік поспіль реалізовує грантові конкурси та підтримує організації з цікавими ідеями, розвиває внутрішнє донорство та будує партнерства всередині сектору. Так, восени 2020 року Zagoriy Foundation провів грантовий конкурс "Інноваційні ідеї розвитку культури благодійності". Одним із переможців стала Асоціація Child.ua, яка мала на меті реалізацію проєкту з покращення надання послуг людям з аутизмом. Завдяки гранту, Асоціація змогла реалізувати програму Autism Friendly Space (AFS), що навчає стоматології та перукарні обслуговувати клієнтів з аутизмом.

Ми з командою помітили, що комунікації доволі тісно пов'язані з ефективністю благодійних фондів. Ефективній роботі та довірі сприяє сторітелінг, ведення діалогу з донорами, виявлення тенденцій щодо того, як краще вести комунікацію – в тому числі для поліпшення фандрейзингових механізмів. Ми віримо, що комунікація – це не лише соціальні мережі та співпраця з медіа, але й можливість залучити нових благодійників,

– підкреслила Раїнчук.

Вона наголосила, що якісна комунікація допомагає будувати системні відносини між благодійним фондом, його цільовими аудиторіями та бенефіціарами. Збільшення кількості людей, які підтримують організацію, динаміка пожертв, активність та залученість аудиторії в соціальних мережах – це ті показники, які допомагають вимірювати вплив та аналізувати власні досягнення, додала Раїнчук.

Тематики грантового конкурсу "Нові підходи до комунікації благодійних проєктів": ​

Залучення ресурсів до благодійності

Залучення людей до благодійності

Прийом заявок триває до 1 квітня 2021 року включно.

Деталі можна знайти на сайті Zagoriy Foundation.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця". Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проєктів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок – частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.