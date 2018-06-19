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Стартовала продажа билетов на повторный прокат фильма "МИФ" в Украине

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Прокат фильма продлится всего 4 дня
Прокат фильма продлится всего 4 дня / 24 канал

4 дня продлится повторный прокат документального кино "МИФ" в кинотеатрах Украины к годовщине гибели главного героя ленты – добровольца Василия Слипака и памяти режиссера Леонида Кантера.

С 28 июня по 1 июля "МИФ" снова покажут в Украине. Посмотреть его можно в 8 городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Сумах, Житомире, Каменце-Подольском и Ладыжине.

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Прокат приурочен к годовщине гибели главного героя фильма, всемирно известного оперного певца, солиста Парижской оперы и добровольца ДУК "Правый сектор" Василия Слипака, который погиб от пули снайпера на Донбассе 29 июня 2016-го года, и памяти режиссера документальных фильмов "Война за свой счет", "Добровольцы Божьей Четы", "МИФ", добровольца Нацгвардии и путешественника Леонида Кантера, который 4 июня 2018-го года добровольно ушел из жизни.


Афиша повторного проката

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Лента имела успешный широкий прокат в 50 кинотеатрах Украины в феврале 2018 года. С тех пор ее увидели в США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Польши, Чехии и Швейцарии.

"МИФ" – фильм творческого тандема режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния, известного также полнотометражным фильмом "Добровольцы Божьей Четы", который показали в 23 странах мира на всех континентах.

Смотрите трейлер фильма "МИФ":

 

В "МИФе" рассказывается история жизни Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

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В фильме соединили два жанра: кино и концерт. Использовали множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене.

"Работа над фильмом длилась более года и была нелегкой, ведь пришлось работать с сотнями часов архивных материалов, кадрами гибели добровольцев на фронте и очень эмоциональными интервью близких Василия Слипака после его гибели", – прокомментировала продюсер Екатерина Мизина.

Мы можем создавать мифы, если это правда, но мы не можем говорить, что преодолели всю коррупцию в стране, ведь знаем, что происходит на самом деле. Когда человек смотрит кино, он прежде всего получает не информацию, а эмоцию. Он очень сильно проживает что-то в себе. Я думаю, что такие памятники очень нужны. Если говорить, что герои не умирают, а мы говорим сейчас очень часто, то не умирают они тогда, когда мы о них помним. Я думаю, что именно благодаря этой картине Василий будет жить вечно,
– сказал Леонид Кантер в одном из интервью hromadske.ua

Анимацию к фильму создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

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Музыку для фильма создали и предоставили одни из лучших композиторов современности: Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия, Роман Григорьев, Илья Разумейко из формации NOVA OPERA и Эдуард "Диля" Приступа.

Кто такой Василий Слипак?
Василий родился во Львове, но впоследствии переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть "счастьем": имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь.

Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а со временем приобщился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Казалось бы, делал более чем достаточно как для человека творческой профессии.

Но Василий решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла война.

Во время выполнения боевого задания Василий "Миф" Слипак погиб от пули снайпера.

Теги: Новости Украины Новости культуры Потери Война на Донбассе Добровольцы Кино
Источник: 24 канал
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