Стартував продаж квитків на повторний прокат фільму "МІФ" в Україні

4 дні триватиме повторний прокат документального кіно "МІФ" у кінотеатрах України до річниці загибелі головного героя стрічки – добровольця Василя Сліпака та пам'яті режисера Леоніда Кантера.

З 28 червня по 1 липня "МІФ" знову покажуть в Україні. Переглянути його можна у 8 містах: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Сумах, Житомирі, Кам’янці-Подільському та Ладижині.

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Прокат приурочений річниці загибелі головного героя фільму, всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької опери та добровольця ДУК "Правий сектор" Василя Сліпака, який поліг від кулі снайпера на Донбасі 29 червня 2016-го року, та пам’яті режисера документальних фільмів "Війна за свій рахунок", "Добровольці Божої Чоти", "МІФ", добровольця Нацгвардії та мандрівника Леоніда Кантера, який 4 червня 2018-го року добровільно пішов з життя.



Афіша повторного прокату

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Стрічка мала успішний широкий прокат у 50 кінотеатрах України в лютому 2018 року. Відтоді її побачили в США, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Чехії та Швейцарії.

"МІФ" – фільм творчого тандему режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія, відомого також повнотометражним фільмом "Добровольці Божої Чоти", який показали у 23 країнах світу на всіх континентах.



Дивіться трейлер фільму "МІФ":

У "МІФі" розповідається історія життя Василя Сліпака – оперного співака зі світовим іменем та унікальним голосом.

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У стрічці поєднали два жанри: кіно та концерт. Використали безліч архівних відео, які показують героя у повсякденні та на сцені.

"Робота над фільмом тривала понад рік і була нелегкою, адже довелося працювати із сотнями годин архівних матеріалів, кадрами загибелі добровольців на фронті та дуже емоційними інтерв’ю близьких Василя Сліпака після його загибелі", – прокоментувала продюсер Катерина Мізіна.

Ми можемо створювати міфи, якщо це правда, але ми не можемо казати, що подолали всю корупцію в країні, адже знаємо, що відбувається насправді. Коли людина дивиться кіно, вона передовсім отримує не інформацію, а емоцію. Вона дуже сильно проживає щось у собі. Я думаю, що такі пам'ятники дуже потрібні. Якщо казати, що герої не вмирають, а ми це кажемо нині дуже часто, то не вмирають вони тоді, коли ми про них пам'ятаємо. Я думаю, що саме завдяки цій стрічці Василь житиме вічно,

– сказав Леонід Кантер в одному з інтерв’ю hromadske.ua

Анімацію до фільму створив український карикатурист Юрій Журавель.

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Музику для фільму створили та надали одні з найкращих композиторів сучасності: Євген Гальперін, який співпрацював із Люком Бессоном та Баррі Сонненфельдом і був близьким другом Василя, Роман Григорів, Ілля Разумейко з формації NOVA OPERA та Едуард "Діля" Приступа.

Хто такий Василь Сліпак?Василь народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років. Там він мав усе, що ми звикли називати "щастям": ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, вірних друзів і кохання.



Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Здавалося б, робив більш ніж достатньо як для людини творчої професії.



Але Василь вирішив залишити сцену та кар’єру в Європі і стати до лав добровольців, коли в його рідну країну прийшла війна.



Під час виконання бойового завдання Василь "Міф" Сліпак загинув від кулі снайпера.