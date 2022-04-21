В Украине запущен уникальный благотворительный NFT-проект "Голос Шевченко". Украинцы и граждане других стран могут приобрести аудиозапись одного из стихотворений Тараса Шевченко, которое прочитано реконструированным голосом автора. Все привлеченные средства будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Как сообщают организаторы, первая коллекция, размещенная на платформе Оpenseа, состоит из 75 аудиозаписей фрагмента поэмы Шевченко «Кавказ» со словами:

Боритесь – поборете!

Вам Бог помогает!

За вас, правда,

за вас слава И воля свята!

Каждый фрагмент отличается анимацией: цветовой гаммой, тематическими иконками, словами и хронометражем.

Всего будет выпущено 650 NFT с фрагментами известных стихов ТГ Шевченко, прочитанных голосом автора.

Реконструкция голоса известнейшего украинского поэта Тараса Шевченко – разработка украинского маркетингового агентства TABASCO, стартапа Wantent – ​​платформы анализа контента на основе искусственного интеллекта и Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.