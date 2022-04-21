В Україні запущено унікальний благодійний NFT-проєкт "Голос Шевченка". Українці та громадяни інших країн можуть придбати аудіозапис одного з віршів Тараса Шевченка, який прочитаний реконструйованим голосом автора.

Як повідомляють організатори, перша колекція, яку розміщено на платформі Оpenseа, складається з 75 аудіозаписів фрагменту поеми Шевченка «Кавказ» зі словами:

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда,

за вас слава І воля святая!

Кожен фрагмент відрізняється анімацією: кольоровою гамою, тематичними іконками, словами і хронометражем.

Всього буде випущено 650 NFT з фрагментами відомих віршів ТГ Шевченка, прочитаних голосом автора.

Реконструкція голосу найвідомішого українського поета Тараса Шевченка - розробка українського маркетингового агентства TABASCO, стартапу Wantent – платформи аналізу контенту на основі штучного інтелекту та Національного музею Тараса Шевченка в Києві.