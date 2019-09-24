Старые лица новой таможни

Новая украинская власть заявила о тотальных изменениях - реформировании системы управления и беспощадной борьбе с коррупцией.

Проблема измеряется масштабами всего государства: министерствами и ведомствами с нечистыми на руку чиновниками, которые снизу доверху наполняют органы власти, что тотально прогнили от схемы взяток. Что нужно менять, чтобы не компрометировать страну в глазах иностранного и отечественного бизнеса, чтобы от нас не убегал иностранный капитал и не смотрел, как на папуасов, рассказывать можно часами, а писать километрами текстов. Но нужно начинать указывать на совершенно проржавевшие шлагбаумы, которые никогда не откроются перед и так нескорым поездом Украина.

Вопросы по существу

Кто решает, что делать с вашими миллионами на границе? Почему глава Энергетической таможни ГФС так настойчиво стремится вызвать энергетический кризис в Украине? Как Игорь Пиковский влияет на транзитные поставки? Для чего ему новый финансовый гарант в Налоговой службе и при чем здесь экс-генпрокурор Юрий Луценко? За что Игорь Пиковский оштрафовал Коболева?

Широко известный в узких кругах

Имя Игоря Александровича Пиковского громко прозвучало на всю страну в феврале 2018 года, когда председатель Энергетической таможни Государственной фискальной службы пытался оштрафовать НАК "Нафтогаз Украины" за уклонение от уплаты налогов. Таможня обвинила лично главу Андрея Коболева в том, что он не обеспечил представление дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на сумму 2,3 млрд грн.

Председатель Энергетической таможни сообщил, что размер штрафа составляет 8,3 млрд грн, поскольку по ст. 485 Таможенного кодекса, он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

Однако "номер не прошел" – Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение Энергетической таможни оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф. А СМИ окрестили Игоря Пиковского человеком, который откровенно подыгрывал интересам Москвы.

Скажи мне, кто твой друг

62-летний уроженец города Ровно Игорь Александрович Пиковский Энергетическую таможню ГФС Украины возглавляет с 2016 года.

Но карьеру он начал значительно раньше, поэтому его политические связи достаточно велики. В СМИ его подружили с бывшим нардепом Александром Третьяковым и Николаем Мартыненко. Кроме того, Игорь Пиковский был первым заместителем знаменитого известного экс-руководителя Гостаможни Валерия Хорошковского. Последний, как сообщает ряд отечественных СМИ, вернулся в Украину, поскольку имеет дружеские и тесные связи с Владимиром Зеленским. Возможно, мы снова увидим проверенную годами совместного сотрудничества связку Пиковский-Хорошковский. Только непонятно, как это поможет новому председателю Государственной таможенной службы Максиму Нефедову реформировать одно из крупнейших ведомств в стране.

До этого Игорь Пиковский "пиарился" благодаря связям с Михаилом Киперманом, Геннадием Корбаном и олигархом Игорем Коломойским. Но не так хорошо известны широкой публике товарищеские связи Игоря Александровича с лидерами так называемой "лужниковской группы" российских бизнесменов. Как писал ряд важных СМИ, в нее входят представитель Путина по связям с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и авторитет Михаил Воеводин. В Украине этому клану приписывали гостиницы "Премьер-Палац", "Ореанда" и "Русь", а также ряд облэнерго. А их представителем называли давнего соратника Юрия Луценко, бывшего помощника Виталия Кличко в Верховной Раде Кирилла Куликова. Также в "лужниковскую группу" входил и Макс "Бешеный" Курочкин, убитый пулей снайпера в Киеве в 2007 году прямо на территории Святошинского районного суда Киева.

Но высокой должностью в последние годы Игорь Александрович Пиковский обязан многолетним дружеским отношениям со своим ровенским земляком Юрием Луценко. Именно благодаря бывшему генпрокурору нынешний глава Энергетической таможни вернулся в большую игру после Майдана. Сначала по представлению Луценко Пиковского включили в избирательный список партии Петра Порошенко (БПП) на выборах в Верховную Раду 2014 года. А потом он триумфально вернулся на государственную службу – в 2015 году возглавил Киевскую городскую таможню ГФС. С 2016 и по сей день – главный энерготаможенник страны.

Бизнес-интересы или конфликт интересов

Сейчас начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский настойчиво "работает" с бизнесом. СМИ уже сообщали о том, как этот орган во главе с чиновником вызывает кризис дизельного топлива в Украине – комплекс из нефтеперевалки в порту "Южный" предстал перед вопросом вынужденно прекратить работу. Причиной стал отказ Энергетической таможни ГФС проводить оформление танкерной партии 27 тысяч тонн греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта в конце августа. Повод – якобы превышение допустимой доли серы. Энергетическая таможня заявила, что топливо не соответствует стандартам Евро-5, поэтому не может быть допущено на таможенную территорию Украины. Однако директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что существует по меньшей мере пять различных исследований этой партии в международных лабораториях, показавших, что содержание серы – в пределах нормы. "Игорь Пиковский делает все, чтобы эта партия не была растаможена. Говорят, обиделся на возмущение поставщика греческого ДТ по поводу нерасторопности ведомства в оформлении топлива в условиях кризиса", – пишет Сергей Куюн. Благодаря усилиям Энергетической таможни премии трейдеров по контрактам на поставку дизтоплива выросли в пять раз – с 30 до 150$ за тонну. Видимо, такие действия должны преодолеть нехватку топлива в период жатвы и снизить затраты аграриев.

Между тем "нефтеперевалки" с "легкой руки" Пиковского и не только его начинают останавливаться, что неизбежно приведет к тому, что будут полностью прекращены отгрузки дизтоплива. Сейчас терминал "Южный" не может принять запланированные на вторую половину сентября и начало октября два танкера по 30 тысяч тонн дизтоплива. Кроме того, прием меньших судов с ДТ также под вопросом. Поэтому, судя по всему, танкеры будут направлены в другие порты. Однако не украинские.

Как написал в своем ФБ эксперт Сергей Куюн: "Хороший пример того, как один таможенный клерк может перечеркнуть всю диверсификацию рынка и подорвать цены для промпредприятий и потребителей".

К тому же сегодня Игорь Пиковский продвигает появление новой компании на рынке финансовых гарантий ООО "ПЕНТАДА ГРУПП". В этом деле совсем недавно он ссылался на соответствующие договоренности с экс-генпрокурором Юрием Луценко. Заинтересованность подтверждает тот факт, что в ГФС Украины уже трижды подавались документы для начала работы на рынке финансовых гарантий при транзите ООО "ПЕНТАДА ГРУПП".

В этой схеме присутствует также Владимир Линник (компания ДОН Транс Гарант). Некоторые СМИ окрестили его контрабандистом в нефтяном бизнесе. Он также известен удачным налаживанием махинаций по схеме "топливного" транзита нефтепродуктов для известного олигарха Сергея Курченко. К слову, уголовные дела по этому вопросу до сих пор "теряются" в судах.

Стоит отметить, что Владимир Линник вместе с Михаилом Пиковским – сыном главы Энергетической таможни – основали совместное предприятие ООО КФ "УкрТрансАгент" и уже начали работать на границе с транзитными грузами.

В чем выгода?

Почему же Игорь Пиковский так заинтересован в получении статуса финансового гаранта для новой компании в ГФСУ? Потому что это сразу даст возможность использовать свое влияние и мошеннические умения Владимира Линника злоупотреблять на рынке нефтепродуктов, в частности при импорте и транзите нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Получение статуса финансового гаранта для Пиковского осуществляется любыми доступными методами. Например, предоставлением четких указаний на таможне относительно незаконного вмешательства в деятельность существующих на рынке финансового обеспечения и фактического отстранения работающих компаний.

Кто в команде Пиковского?

Существует вероятность, что главе Энерготаможни помогают в реализации схемы появления нового финансового гаранта сотрудники ГФС Украины. В частности, начальник Киевской таможни Руслан Черкасский. Еще во времена общего управления с Пиковским Киевской региональной таможней, на которой он был первым заместителем и реализатором всех договоренностей Игоря Александровича по схемам и работы "отдельно определенных компаний" на таможне. А в начале этого сотрудничества в КРТ, во времена, когда Пиковский был первым заместителем председателя государственной таможенной службы Украины, Черкасский был начальником именно Энергетической таможни и реализовывал схемы топливного транзита Курченко-Калетника.

Также в "команде" – Анатолий Сербайло, и.о. директора Департамента организации таможенного контроля ГФС, он руководит деятельностью всех таможен Украины. Восстановлен в должности после НЕдоЛюстрации. Используя свое влияние и должность, фактически лоббирует заведения на рынок транзитных перевозок нескольких новых финансовых гарантов.

Финансовая зависимость Сербайло от Пиковского достаточно давняя и имеет исторические корни. В частности, еще со времен, когда с помощью Игоря Александровича и принадлежащей ему компании (Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬ", адрес которого полностью совпадает с "ПЕНТАДА ТРАНС" ООО "ПЕНТАДА ГРУПП": 04073, г.Киев, Оболонский район, проспект Степана Бандеры, дом 6), Сербайло договорился о закупке и установке на всех таможнях и таможенных терминалах устройств быстрого доступа к базам данных таможенного оформления. Эти боксы-терминалы производились именно на предприятии, принадлежащему Пиковскому.

Несмотря на то, что Игорь Александрович Пиковский более 10 лет работает на государственной службе, это никоим образом не мешает его мощной бизнес-империи. Лучше всего его связи иллюстрирует простая схема:

Государство в государстве

Украинская таможня – это классическое государство в государстве. При оформлении декларации бизнес платит не только пошлины, определенные законом, но и кэш инспекторам за каждую бумажку. Об этом знают все, но пока предприниматели не готовы выступать публично, ведь придется раскрывать свои имена. А наша таможня – безнаказанна и всесильна. Коренастый клерк в погонах способен в любой момент по надуманным предлогам остановить оформление товара.

Понимает ли все это новый главный таможенник страны Максим Нефедов, мы узнаем очень скоро. Ведь уже были сообщения, что он хочет расформировать "энергетичку". Заодно было бы неплохо пересмотреть Таможенный кодекс, который позволяет не признавать документы и правила, которые функционируют во всем цивилизованном мире.