Идея вызвала общественный резонанс

Достаточно найти на портале Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ссылку, зарегистрироваться в системе и заполнить электронную анкету. Далее указать информацию об образовании, опыте работы, выбрать направления занятости и приоритетные регионы.

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В Агентстве рассматривают все анкеты. Проверяем, насколько профессиональная подготовка кандидата соответствует выбранным им направлениям. Ключевое внимание – к информации о гражданстве, образовании и опыте. Это требование закона для государственного служащего.

В течение 5 дней после регистрации НАГС посылает кандидатам электронные письма, где подтверждает зачисление в резерв или удостоверяет отказ. Все прошедшие далее в течение 5 дней тестируются на общую эрудицию и заполняют мотивационный опросник.

Осознаем, что кадровая политика на деоккупированных территориях является фактором национальной безопасности. Так что в соответствующем постановлении КМУ предусмотрено право правоохранительных органов и спецслужб при определенных условиях получать доступ к информации о лицах, претендующих на эти государственные должности.

Отмечу, что идея кадрового резерва вызвала заметный общественный резонанс. По состоянию на утро 26 июля зарегистрировано 1229 анкет (714 – мужчины, 515 – женщины). По результатам проверки зачислено в реестр 1062 претендента. Их возраст – от 32 до 48 лет. Большинство имеет управленческий опыт.

По региональному приоритету кандидаты выбирают АР Крым и Севастополь (79%), Донецкую (25%) и Запорожскую область (20.5%). Наименьшее количество анкет зарегистрировано для трудоустройства в Черниговскую (6%) и Сумскую (4%) области.

Кандидатами часто становятся интересные, опытные люди. Есть директора больниц и школ, руководители музеев и академических театров, специалисты по сохранению исторического наследия, дипломаты... Есть государственные служащие категории А.

Нужны не только руководители

Часто приходится объяснять, как происходит трудоустройство кандидатов. Замечу, что правительственное постановление определяет эту функцию по представителям государственных органов на оккупированных территориях. Сами же назначения происходят в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Для корректной выборки кандидатов нам важно ощущать их потребности. Поэтому общаемся с коллегами из военных администраций практически каждый день. Получаем от них вопросы. Способствуем решению организационных и юридических вопросов. Побуждаем подавать кадровые запросы о потребностях в персонале по нужным направлениям. Объясняем, что это уникальная возможность найти мотивированный персонал, готовый преодолевать сложные вызовы. Уже получили первые запросы из областей и предоставили коллегам актуальные предложения под их нужды.

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Расскажу несколько важных выводов по проработке первой тысячи анкет. Отмечу разницу в ожиданиях кадровых резервистов и "хантеров" с территорий. Поисковики предпочитают такие направления как административное руководство (51%), государственный надзор и контроль (35%), администрирование и предоставление публичных услуг (25%).

На деоккупированных территориях ожидают не только и не столько руководителей. Есть острая потребность в специалистах, разбирающихся в мобилизации, IT-сфере или бухгалтерии. В нашем реестре таковых соответственно 5%, 4% и 4%.

В аппараты ОВА, например, активно ищут специалистов по вопросам управления персонала и делопроизводства. Нужны специалисты по вопросам сохранения исторического, природного и культурного наследия. Ведь враг уничтожил многие музеи, заповедники и архитектурные памятники. Актуальны специалисты по реализации хозяйственных функций. Речь идет об управлении государственными предприятиями и объектами коммунальной собственности, эксплуатации и ремонте зданий и инженерных систем, сфере энергетики.

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Мы предложили таких специалистов, но их в нашем реестре относительно немного по сравнению с другими. Подчеркиваю, что деоккупированные территории нуждаются в широком круге специалистов. Уверяю, работа найдется всем, у кого есть амбиции и мотивация. Поэтому обращаюсь ко всем, кто готов присоединиться к восстановлению страны: зайдите по ссылке и заполните анкету.

Миссия резерва восстановления – сформировать действенный управленческий аппарат государства на деоккупированных и прифронтовых территориях. Так усилим институциональную устойчивость всего государства. Важно, чтобы люди расценивали такую занятость как социально ответственную и перспективную, а также сознательно совмещали свою жизнь с публичным сектором. Обществу нужны профессиональные, добропорядочные государственные служащие.