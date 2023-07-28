Как вагнеровцы захватили африканские страны

Вещи следует воспринимать достаточно трезво, такими, как они есть. Поэтому, говоря об Африке, следует констатировать то, что Россия возвращает контроль над этим континентом. Причем контроль такого уровня, какого у Москвы не было со времен развала СССР. Это факт, а не абстракция.

Читайте также Битва за Украину в воздухе: что происходит в небе

Сегодня Россия имеет в Африке самый большой военизированный контингент в виде ЧВК "Вагнера", который уже превышает 10 тысяч человек. Ни Франция, ни США, ни Турция, ни Китай не обладают таким милитарным потенциалом, да еще и подкрепленным местными союзными незаконными вооруженными формированиями.

Почти в каждой африканской стране, где оперирует ЧВК "Вагнера", она усилилась местными формированиями. Например, в ЦАР поддержку ЧВК "Вагнера" оказывает местная группировка "Селека". В Восточной Ливии вагнеровцы буквально слились с "ЛНА" военного преступника Халифы Хафтара.

Сейчас Россия имеет фундаментальное присутствие в ЦАР, Ливии, Мали, Судане, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее, Буркина-Фасо, Мадагаскаре, Эритрее, закрепляется в Нигере, планирует – в Чаде охват всего региона Сахель.

За голову следует браться Европе

В России заявили о тесном военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами. Честно говоря, мне, когда я это услышал, стало смешно. Ведь военно-техническое сотрудничество и экспорт в Африку для России всегда завершалось тем, что африканские страны покупали российское оружие за российские кредиты, а потом...

А потом Россия эти кредиты им прощала. Миллиарды, десятки миллиардов долларов. Однако таким образом покупалась лояльность этих стран. Поэтому можно долго смеяться над тем, что Путин с радостью встречает президента Зимбабве или дергает за руку 90-летнего людоеда, но факт остается фактом.

К теме Какой один россиянин успешно испортил встречу Россия – Африка

Сейчас Россия колоссальными финансовыми и ресурсными потерями для себя не только сохраняет контроль над Африкой, но и расширяет его, имея возможность дестабилизировать эти страны и устанавливать в них власть, которая максимально лояльна к Москве.

Кто-то скажет, а какое нам к этому дело. Мол, где Африка, а где мы? А дело в том, что представители стран Африки есть во многих международных организациях и имеют право голоса и влияние. То же самое ООН, например. Кроме того, фактор дестабилизации Африки дестабилизирует Европу.

Голодающие или воюющие страны Африки – это поток беженцев. Беженцев куда? Конечно, в Европу. И этот дестабилизирующий фактор, неработающие миллионы мужчин трудоспособного возраста живущие на помощь, влияют на внутреннюю стабильность уже Европы.

Мир велик. Но на самом деле он куда более тесный, чем может показаться на первый взгляд.

В этом контексте за голову следует браться Западу, который исторически имел протекторат над рядом африканских стран. Это проблема Франции, Италии, Германии и США. Ведь грозит утрата контроля над континентом.