Для этого авторы этой статьи, писавшейся по поручению и наставлению Путина и от его имени, использовали простой методологический прием: все что было общего и близкого в нашей совместной истории – абсолютизируется, а все, что противоречит путинским представлениям о "едином народе" – минимизируется, замазывается, замалчивается, иногда опровергается.

По теме Читать статью Путина нет смысла

Думаю, что и украинским, и даже российским историкам есть на чем "порезвиться", вскрывая откровенные ляпы, передержки, натянутости и прочие антинаучные приемы в этой статье. Материал для этого есть буквально в каждом абзаце путинского "творения". Кстати, путинскую "методологию" можно легко использовать для опровержения историчности и естественности абсолютного большинства постсоветских государств и соседей России.

Однако реальная политическая практика опровергает все псевдоисторические построения Путина. В общем, очередной всемирный заговор против России и лично Путина, теперь на почве истории.

Традиционный вопрос: почему эта статья появилась именно сейчас?

Ответ на этот вопрос знает только Путин. Может он решил таким образом отреагировать на 30-летие независимости Украины. Ведь исходя из базовых посылов этот статьи, "ошибка истории" давно должна была прекратить свое существование. Но Украина продолжает жить и развиваться, и отстаивать свой суверенитет, вопреки путинским псевдо-теориям. Вот Путин и решил лично возглавить крестовый идеологический поход против Украины. Эмоционально эту его мотивацию сильно подпитывает нескрываемое раздражение против Украины и очередного ее руководителя.

Не пропустите Три цитаты из статьи Путина об Украине, на которые нужно обратить внимание

Путин все ждет, когда появится "правильный" украинский руководитель, разделяющий его взгляды о "едином народе". А на практике Украина все сильнее отдаляется от России. Кремлевского властителя это бесит. Но Путин не понимает, что своей агрессией и насилием против Украины он только отталкивает ее от себя. "Насильно мил не будешь", – как говорят в России. И здесь никакие статьи не помогут.

Меня заботит и волнует другое. Это не просто пропагандистская статья

Ряд ее тезисов можно рассматривать как идеологическое обоснование новой волны российской агрессии и покушения на территориальную целостность Украины. Статья Путина щедро сдобрена словесным елеем о дружбе, уважении и братских чувствах к Украине. Но сквозь эту словесную мишуру периодически прорывается звериный оскал российского империализма. Это и тезис о "единой большой нации, триедином народе", и опровержение современных границ постсоветских стран, по которым произошло разделение Советского Союза.

При желании это легко можно использовать для обоснования территориальной экспансии России за счет соседей, в том числе и Украины. Мы с этим уже столкнулись в 2014 году. К сожалению, статья Путина говорит о том, что может быть и новая волна в реализации имперских амбиций Путина и кремлевской верхушки.

Но есть и один позитивный момент

Статья Путина представлена, в том числе и на украинском языке. Понятно, что это сделано в сугубо тактических целях. Однако один этот факт опровергает путинские умопостроения о "едином народе". В Кремле вынуждены были признать особый украинский язык, отличающийся от русского. Рано или поздно придется признать и особую Украинскую нацию, принципиальным образом отличающуюся по своим ценностям и цивилизационным устремлениям от имперской путинской России.