Статистика впечатляет: украинцы видят больше улучшений в состоянии дорог

Больше всего положительных изменений за последний год украинцы видят в состоянии дорог: почти 40% опрошенных отметили улучшение. А значительное ухудшение украинцы видят в ценах на основные товары и лекарства (23%).

Много положительных сдвигов украинцы увидели и в курсе гривны и в ситуации со свободой слова и демократией, свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг". Читайте также: Уровень доверия к Зеленского снижается: статистика Какие изменения украинцы увидели за последний год в следующих областях: состояние дорог: 36% украинцев считают, что оно улучшилось 11% – значительно ухудшилось;

стабильность курса гривны: 28% – ситуация улучшилась, 4% – значительно ухудшилась;

свобода слова и демократия: 20% и 4%;

международный имидж Украины: 20% и 5%;

отношения Украины с Западом: 18% и 2%;

возможность найти работу: 17% и 11%;

борьба с коррупцией: 16% и 8%;

политическая стабильность: 13% и 5%;

решение вопроса войны на Донбассе: 12% и 7%;

качество медицинского обеспечения: 11% и 19%;

качество образования: 11% и 10%;

безопасность на дорогах: 11% и 16%;

качество комуслуг: 10% и 8%;

ситуация с преступностью: 9% и 9%;

отношения Украины с Россией: 8% и 5%;

тарифы на коммунальные услуги 8% и 16%;

пенсионное обеспечение 6% и 9%;

оформление и выплата субсидий: 4% и 10%;

цены на основные товары и лекарства: 3% и 23%. Читайте также: Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился Мнения украинцев об изменениях в различных сферах за год / Инфографика Социологической группы "Рейтинг" Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.