Статистика впечатляет: украинцы видят больше улучшений в состоянии дорог
Больше всего положительных изменений за последний год украинцы видят в состоянии дорог: почти 40% опрошенных отметили улучшение. А значительное ухудшение украинцы видят в ценах на основные товары и лекарства (23%).
Много положительных сдвигов украинцы увидели и в курсе гривны и в ситуации со свободой слова и демократией, свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".
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Какие изменения украинцы увидели за последний год в следующих областях:
- состояние дорог: 36% украинцев считают, что оно улучшилось 11% – значительно ухудшилось;
- стабильность курса гривны: 28% – ситуация улучшилась, 4% – значительно ухудшилась;
- свобода слова и демократия: 20% и 4%;
- международный имидж Украины: 20% и 5%;
- отношения Украины с Западом: 18% и 2%;
- возможность найти работу: 17% и 11%;
- борьба с коррупцией: 16% и 8%;
- политическая стабильность: 13% и 5%;
- решение вопроса войны на Донбассе: 12% и 7%;
- качество медицинского обеспечения: 11% и 19%;
- качество образования: 11% и 10%;
- безопасность на дорогах: 11% и 16%;
- качество комуслуг: 10% и 8%;
- ситуация с преступностью: 9% и 9%;
- отношения Украины с Россией: 8% и 5%;
- тарифы на коммунальные услуги 8% и 16%;
- пенсионное обеспечение 6% и 9%;
- оформление и выплата субсидий: 4% и 10%;
- цены на основные товары и лекарства: 3% и 23%.
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Мнения украинцев об изменениях в различных сферах за год / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"
Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.