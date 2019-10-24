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      Статистика впечатляет: украинцы видят больше улучшений в состоянии дорог

      82 Читати новину українською
      Почти 40% украинцев видят улучшения в состоянии дорог
      Почти 40% украинцев видят улучшения в состоянии дорог / znaj.ua

      Больше всего положительных изменений за последний год украинцы видят в состоянии дорог: почти 40% опрошенных отметили улучшение. А значительное ухудшение украинцы видят в ценах на основные товары и лекарства (23%).

      Много положительных сдвигов украинцы увидели и в курсе гривны и в ситуации со свободой слова и демократией, свидетельствуют результаты соцопроса Социологической группы "Рейтинг".

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      Какие изменения украинцы увидели за последний год в следующих областях:

      • состояние дорог: 36% украинцев считают, что оно улучшилось 11% – значительно ухудшилось;
      • стабильность курса гривны: 28% – ситуация улучшилась, 4% – значительно ухудшилась;
      • свобода слова и демократия: 20% и 4%;
      • международный имидж Украины: 20% и 5%;
      • отношения Украины с Западом: 18% и 2%;
      • возможность найти работу: 17% и 11%;
      • борьба с коррупцией: 16% и 8%;
      • политическая стабильность: 13% и 5%;
      • решение вопроса войны на Донбассе: 12% и 7%;
      • качество медицинского обеспечения: 11% и 19%;
      • качество образования: 11% и 10%;
      • безопасность на дорогах: 11% и 16%;
      • качество комуслуг: 10% и 8%;
      • ситуация с преступностью: 9% и 9%;
      • отношения Украины с Россией: 8% и 5%;
      • тарифы на коммунальные услуги 8% и 16%;
      • пенсионное обеспечение 6% и 9%;
      • оформление и выплата субсидий: 4% и 10%;
      • цены на основные товары и лекарства: 3% и 23%.

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      зміни у різних сферах України опитування статистика

      Мнения украинцев об изменениях в различных сферах за год / Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

      Соцопрос был проведен 19-22 октября 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Статистика Деньги Работа Коммунальные услуги Дороги
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